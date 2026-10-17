«Откинуло к рэп-воспоминаниям»: ST оценил песню погибшего военкора Еремина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Исполнитель также поддержал идею музыкального проекта «Рэп Взвод» прославлять героев через творчество.

Рэпер ST положительно оценил песню «Камера! Мотор!», созданную на текст погибшего военкора «Известий» Семена Еремина. Артист признался, что композиция напомнила ему о хип-хопе начала нулевых, и отметил важность музыки, посвященной подвигам героев СВО.

«Я буду оценивать как слушатель. Меня эта песня откинула к моим рэп-воспоминаниям начала нулевых. Я сейчас сам нахожусь в Донецке, и первое, что мы сегодня сделали, — поехали к монументу, возложили цветы, почтили память ребят», — рассказал ST.

По словам музыканта, творчество, посвященное героям, играет важную роль в сохранении памяти о них. Он также отметил успех проекта «Рэп Взвод» и связал рост его аудитории на стриминговых площадках с интересом слушателей к такой музыке.

«То, что парни воспевают в своем творчестве подвиг и прославляют имена героев, — это круто. Я считаю, что это нужно и необходимо», — подчеркнул артист.

Песня «Камера! Мотор!» посвящена Арсену Павлову с позывным Моторола, командиру батальона «Спарта». Текст композиции написал Семен Еремин, который при жизни увлекался рэпом и успел записать демоверсию песни. Музыкальный проект «Рэп Взвод» представил завершенную композицию 16 октября 2026 года — к десятой годовщине гибели Павлова. Доработкой песни занимался музыкант и ветеран СВО Паша Нэро. Он скорректировал текст для исполнения, при этом в припеве сохранили оригинальный голос Еремина.

Военкор погиб 19 апреля 2024 года во время съемки репортажа в Запорожской области после атаки FPV-дрона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Семен Еремин был посмертно награжден орденом Мужества.

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