Ремонт колеса обернулся для звезды «Беспринципных» миллионным ущербом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сотрудники шиномонтажа начали вести себя грубо и угрожать ей.

Автомобиль Porsche актрисы Зои Зиновьевой получил серьезные повреждения при попытке выехать из шиномонтажной мастерской в Москве. По словам артистки, конфликт возник после того, как работники потребовали за ремонт колеса более чем вдвое больше первоначально оговоренной суммы. Обстоятельства произошедшего Зиновьева рассказала в беседе с 5-tv.ru.

5-tv.ru

Все началось с того, что у машины стало спускать колесо. Актриса заехала в сервис, рассчитывая подкачать шину, однако сотрудники обнаружили в ней саморез и предложили устранить повреждение. Стоимость услуги озвучили заранее, а сам ремонт занял немного времени. Когда же Зиновьевой принесли квитанцию, сумма оказалась значительно выше обещанной.

Артистка отказалась доплачивать, оставив только изначально названную сумму. Как утверждает Зиновьева, сотрудники начали вести себя грубо и угрожать ей, настаивая на полной оплате.

«Они сказали: „Нет, ты как миленькая сейчас все заплатишь и никуда не пойдешь“. Они панибратствовали, общались по-хамски», — рассказала актриса.

После перепалки Зиновьева направилась к автомобилю и села за руль, собираясь покинуть мастерскую. В этот момент, по ее словам, один из сотрудников нажал кнопку закрытия ворот. Артистка призналась, что торопилась и нервничала, поэтому не успела вовремя среагировать на препятствие.

«В конечном счете ворота начали закрываться об мою машину», — пояснила она.

В результате у Porsche полностью разбилось лобовое стекло, а кузов оказался деформирован. По оценке владелицы, стоимость повреждений превышает миллион рублей. После инцидента она обратилась в полицию.

Позиция работников мастерской в предоставленных материалах отсутствует. Также пока нет информации о результатах полицейской проверки и независимой оценке стоимости восстановления автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о повреждении автомобиля народной артистки России Ларисы Долиной. Принадлежащий певице минивэн Toyota Alphard столкнулся с Volkswagen в московском районе Строгино. По предварительным данным, у машины пострадали передняя дверь, кузов, стекла и светотехника, однако автомобиль остался на ходу.

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