Анита Цой подготовила себе место на кладбище

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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К смерти певица относится спокойно.

Народная артистка РФ Анита Цой купила себе место на кладбище. Об этом она рассказала 5-tv.ru на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ.

«Я его (место — Прим. ред.) уже сделала. У нас два склепа со стороны моей, как жены, и со стороны мужа <…> Лучше сегодня купить это все, чем через десять лет, когда цены еще больше взвинтят», — рассказала артистка.

По словам Цой, к смерти она относится так же прагматично, как и к жизни. Покупка места под будущую могилу для нее — то же, что покупка квартиры. Она заботится о захоронениях своих родственников, не забыв подготовить и свое. Они с родными даже обсуждают предпочтительные способы проводов в последний путь — классическое погребение или кремацию.

При этом изначально близкие отнеслись к этой теме с недопониманием.

«Конечно, вначале разговор приняли в штыки. Они решили, что я с ума сошла», — пошутила Цой.

Образцом здорового отношения к смерти Анита считает увиденный ей в Южной Корее парк-кладбище. Это одно из самых дорогих мест погребения в стране, но на нем нет памятников, вместо них — деревья и кусты. О личности похороненного говорит лишь маленькая табличка

«Люди приходят даже просто погулять, потому что это очень красиво, и заодно читают таблички», — рассказала певица.

Ранее Анита Цой рассказала, почему стала меньше появляться на сцене.

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