«Не мог подняться»: Басков рисковал здоровьем, чтобы подарить Успенской серьги

Фото, видео: Морозова Юлия/ТАСС; 5-tv.ru

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Ради Любови Залмановны певец отправился в Париж.

Народный артист РФ Николай Басков рисковал своим здоровьем ради того, чтобы прибыть на день рождения народной артистки РФ Любови Успенской в Париж. Об этом певица рассказала 5-tv.ru на юбилейном концерте своего коллеги.

Басков прилетел во французскую столицу, простудился, но успел преподнести Успенской ценный подарок. На следующий день он слег с температурой.

«Коля, несмотря ни на что, когда у меня был день рождения, прилетел в Париж. Подарил мне подарок, дорогие серьги, и заболел<…> И у Коли была 39 градусов температура, он не мог подняться», — вспоминает артистка.

Из-за болезни певец не смог присутствовать на банкете, под капельницей сел в самолет и улетел в Москву. Он послал Успенской фотографию руки с катетером и написал: «Спасибо, прости». В качестве компенсации Басков отправил на торжество своего менеджера.

«Он еще извинялся за то, что он не смог быть, оставил в заложниках своего директора», — рассказала Успенская.

Ранее Успенская рассказала 5-tv.ru о том, как Басков отказался забирать лишние деньги после спасения больной девочки.

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