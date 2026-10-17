«Узнать «своего»: Ольга Дибцева о любви с первого взгляда

Ольга Дибцева: почувствовать своего человека можно с первого взгляда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Как люди находят тех, с кем затем сближаются?

Полюбить с первого взгляда невозможно, но почувствовать «своего» человека можно сразу. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась актриса Ольга Дибцева на премьере фильма «Чудо-Юдо».

«Я думаю, что можно не влюбиться, не полюбить с первого взгляда, потому что это — вопрос времени, а вот что-то такое почувствовать, узнать „своего“ человека по первому взгляду можно», — сказала Дибцева.

Так можно понять, что именно с определенным человеком стоит сблизиться, и уже в процессе этого общения возможна влюбленность, переходящая в любовь, объяснила актриса.

Сама Дибцева уже нашла «своего» и счастлива в браке.

Ранее Дибцева рассказала 5-tv.ru, что избегает алкоголя в том числе потому, что со спиртным обязательно захочет закусить чем-нибудь калорийным. Звезде удалось похудеть при помощи дисциплины и работы над собой, хотя она время от времени дает себе небольшие послабления.

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