«Я просто обалдел»: Губин раскрыл результаты медицинских анализов

Фото, видео: Яворская Яна/ТАСС; 5-tv.ru

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Певец проверялся на онкологию и гепатиты.

Певец Андрей Губин сдал медицинские анализы и абсолютно здоров. Об этом он заявил 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Год назад сдал все анализы. На 36 тысяч рублей. Я просто обалдел, какие цены. Сдал все онкомаркеры, гепатиты», — рассказал артист.

Из-за проблем со здоровьем Губин откладывает деньги на старость. Он готовится к возможной утрате дееспособности и параличу. Как ранее Губин заявил в беседе с 5-tv.ru, он собирает бюджет на услуги врачей и медсестер, которым придется «убирать из-под него утку».

Заболевание помешало Губину в том числе жениться и построить семью. В молодости он рассчитывал, что найдет жену к 28 годам. Однако музыкант страдает от тяжелой неврологической прозопалгии лица и мучается от болей.

По этой же причине он не выступает на сцене, хотя и предполагает возможное возвращение. Активную концертную деятельность Губин прекратил еще в середине 2000-х годов, выбрав затворнический образ жизни.

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