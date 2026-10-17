Трамп отказался опробовать летающую Tesla Roadster Илона Маска

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский президент оценил презентацию автомобиля и заявил, что рад за Илона Маска.

Американский лидер Дональд Трамп пока не решил, станет ли пользоваться новым автомобилем Tesla. Об этом президент США рассказал журналистам в Белом доме, передает Alaska News.

«Я не уверен насчет того, увидите ли вы меня в этой машине, но она довольно впечатляющая», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, презентация произвела на него впечатление. Он также отметил, что очень рад за руководителя Tesla Илона Маска.

Компания представила Roadster нового поколения накануне. Согласно представленным данным, автомобиль способен выполнять перевороты в воздухе. Поднимать машину позволяет система, использующая сжатый воздух сверхвысокого давления.

Еще одна заявленная особенность модели — быстрый разгон. Roadster способен достигать скорости 60 миль в час менее чем за одну секунду.