От прорыва с Фадеевым до контактов с НЛО: почему Андрей Губин не верит Кате Лель

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Артистка утверждает, что пришельцы забрали ее зубы в юности и установили чип для связи.

Певец Андрей Губин высказался о заявлениях своей коллеги по цеху — заслуженной артистки России Кати Лель — о контактах с инопланетянами. Музыкант уверен, что целью всех этих историй был банальный пиар. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

Исполнитель вспомнил, как узнал о творчестве Кати Лель, когда она еще сотрудничала с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Именно он написал хиты «Мой мармеладный» (2003 год) и «Муси-пуси», хотя последний Губин не считает заслуживающим особого внимания.

«А вот „Джага-джага, мой мармеладный, я не твоя“ — Фадеев каким-то образом ухитрился, он вообще мастер… Он и Линду сделал — как вообще он догадался придумать этот стиль! То есть у Фадеева есть такое. Я Максима плохо знаю, но как бы я такое уважение питаю, потому что так это непросто. Так же эта Катя Лель вдруг», — отметил музыкант.

В отличие от творческой стороны вопроса популярности Лель, Губин не удивлен и не восхищен, скажем так, магической. На вопрос, могут ли ее заявления о контактах с тонкими материями и инопланетным разумом быть пиар-ходом, артист ответил односложно и утвердительно.

Катя Лель с 2019 года активно обсуждает свои встречи с пришельцами, не боясь насмешек. Первый контакт, по ее словам, произошел в 16 лет — тогда инопланетяне якобы без боли и крови похитили у нее три зуба. Звезда отказалась улетать с ними, и ей установили чипы для связи. Что думают об этом окружающие, певицу не интересует.

«Я говорю о том, что есть в моей жизни, я всегда говорю правду. И если человек сомневается в этом, это его право! Это его осознание или неосознание. Поэтому все, что я могу сказать: у каждого своя правда, у меня своя, у вас своя», — сказала она корреспонденту 5-tv.ru на 30-летии телеканала Муз-ТВ.

Ранее в интервью 5-tv.ru Андрей Губин назвал народного артиста России Николая Баскова хорошим певцом, но не творцом. По его словам, Басков исполняет композиции, написанные другими, поэтому назвать это творчеством сложно. Кроме того, эстрадный жанр, к которому Губин относит работу исполнителя, он считает скучным для современников.

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