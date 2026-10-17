Шоу-бизнес 453
«Муравьи труженики»: звезды на фиолетовой дорожке 30-ти летия Муз-ТВ
Юбилей главного музыкального канала показал, что в шоу-бизнесе не бывает лентяев. А настоящие звезды — не те, что на небе.
Было шумно! ЦСКА Арена на целый вечер стала звездным концерном и фабрикой по производству светских новостей из столицы. Муз-ТВ в честь своего 30-го года рождения забабахал огромный концерт со всеми артистами, которых только можно знать! Было ощущение, что на сцену выходили, как в последний раз.
А в кулуарах, тем временем, работа продолжалась и «звездочки» после своих выступлений, образно, становились «муравейчиками», которые продолжали кропотливо строить свою карьеру дальше, раздавая интервью, снимаясь в рубриках, поздравляя на камеру телеканал… Ведь, чем ближе прижмешься к земле — тем выше будет прыжок! И «наши» про это знают.
Почему Бузова стала сверкать улыбкой и носить латекс, зачем Анита Цой заговорила о смерти, как на певицу Нюшу влияет новое имя, — и много другое в фоторепортаже 5-tv.ru.
Олечка Праймэрова сегодня на черном стиле. Вся обтянута латексом и даже не стыдно! Бузовой и ее формам сейчас завидует весь свет, который вот-вот вчера писал ей гнустные: «Крепыш», «жиртрес»… и другие гадости.
1/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Валерия — еще одна наша стройняшка! Певица настолько по-хорошему исхудала, что стала девочкой в свои почти 60. А пока мы хвалим, килограммчики и с Йоси успевают слетать…
2/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Где рождение, там и смерть! Анита Цой что-то дала жару на юбилее любимого канала и долго-долго рассказывала журналистам о том, как замечательно гулять по кладбищам! Особенно, в солнечную погоду!
3/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
А наша Нюша-то уже теперь Анна! И образ подобающий имени, и поза, и взгляд… Теперь и леопард сидит совсем иначе — можно, даже сказать, что весьма благородно! Ох, Анна…
4/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Алсу, ох, как разошлась в последнее время. Певица будто глотнула бесстрашия и снова стала раздавать всем интервью! Но сегодня она решила вспомнить, кто такая есть, и дала понять, что хорошего понемножку!
5/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Лолита — наша! Вот, сразу видно — своя женщина! Искренняя, честная, простая. И любой разговор с ней ощущается, как чай на теплой кухне с любимой бабулей!
6/6 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко