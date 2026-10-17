«Муравьи труженики»: звезды на фиолетовой дорожке 30-ти летия Муз-ТВ

Юбилей главного музыкального канала показал, что в шоу-бизнесе не бывает лентяев. А настоящие звезды — не те, что на небе.

Было шумно! ЦСКА Арена на целый вечер стала звездным концерном и фабрикой по производству светских новостей из столицы. Муз-ТВ в честь своего 30-го года рождения забабахал огромный концерт со всеми артистами, которых только можно знать! Было ощущение, что на сцену выходили, как в последний раз.

А в кулуарах, тем временем, работа продолжалась и «звездочки» после своих выступлений, образно, становились «муравейчиками», которые продолжали кропотливо строить свою карьеру дальше, раздавая интервью, снимаясь в рубриках, поздравляя на камеру телеканал… Ведь, чем ближе прижмешься к земле — тем выше будет прыжок! И «наши» про это знают.

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