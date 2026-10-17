Средняя страховая пенсия в России вырастет почти на 2,6 тысячи рублей

Сафонов: средняя пенсия в России вырастет почти на 2,6 тысячи рублей в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Повышение пройдет в два этапа — в феврале и апреле 2027 года.

К концу 2027 года средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 29,9 тысячи рублей, увеличившись почти на 2,6 тысячи. Такие цифры привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью журналистам ТАСС.

По расчетам эксперта, первое повышение даст прибавку около 1857,84 рубля, второе — еще примерно 724,76 рубля. Итоговая сумма к декабрю составит 29 903,81 рубля, что соответствует проекту бюджета Социального фонда и официальным выкладкам ведомств.

С 1 февраля 2027 года выплаты планируют проиндексировать на 6,8%. Это поднимет средний размер пенсии до 29 179,05 рубля. Второй этап намечен на 1 апреля: страховую часть добавят еще на 3,3%, и средняя выплата вырастет до 29 903,81 рубля.

Сафонов отметил, что февральский процент может быть уточнен в начале 2027-го, когда Росстат обнародует окончательные данные по инфляции за минувший год. Двойная индексация коснется и неработающих, и работающих пенсионеров.

При этом профессор напомнил: озвученные суммы — средние по стране. Реальный размер прибавки для каждого получателя рассчитывается отдельно, исходя из стажа и количества накопленных баллов.

Ранее, 16 октября, глава Социального фонда Сергей Чирков подтвердил, что в 2027 году страховые пенсии повысят дважды, и темпы роста обгонят инфляцию. Февральское увеличение привяжут к инфляции, апрельское — к доходам фонда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей к 2030 году. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

По его словам, проект бюджета учитывает соответствующие темпы роста, а изменения соответствуют поручениям президента РФ Владимира Путина. В 2027 году МРОТ составит 28 935 рублей — эта сумма закреплена в проекте закона о бюджете.

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