Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Почему артист спрашивает при отборе музыкантов в коллектив о любви к своему творчеству?

Народный артист России Александр Розенбаум объяснил, почему даже виртуозного владения инструментом недостаточно для работы в его коллективе. По словам артиста, музыкант должен не просто уметь исполнять ноты, но и чувствовать песни, которые играет. При этом сам исполнитель не рассчитывает на всеобщую любовь публики и считает критику естественной частью успеха. Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции в РИА Новости.

Розенбаум рассказал, что во время собеседований задает кандидатам простой вопрос: любят ли они его песни. Даже если у музыканта за плечами несколько консерваторий и огромный опыт, одного мастерства недостаточно.

«Более того, сразу говорю зрителям и журналистам: не обязательно их любить. Более того, если их любят все, то ты ничто и звать тебя никак. У тебя обязательно должны быть ненавистники, если ты что-то из себя представляешь», — заявил артист.

При этом в собственном коллективе Розенбаум хочет видеть людей, которые действительно понимают толк в музыке. Он убежден, что без искреннего отношения к материалу даже технически безупречное исполнение останется лишь ремеслом: ноты прозвучат правильно, но настоящей музыки не получится. По мнению певца, важнее не идеальная техника сама по себе, а способность музыканта понимать смысл песни, чувствовать каждую ноту и сопровождать исполнителя осознанно, а не просто отыгрывать заданный ритм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Розенбаум рассказал о песне «Вечерняя застольная». Композиция шла к популярности 15 лет, а после записи с Григорием Лепсом и Иосифом Кобзоном стала хитом за два дня.

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