Лестничный марш обрушился в курганской пятиэтажке

Фото: 45.mchs.gov.ru

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Провалилась конструкция между первым этажом и подвалом.

Обрушение лестничного марша произошло в пятиэтажном доме на улице Савельева в Кургане. В зоне риска оказались жители четвертого подъезда, обвалилась конструкция между первым этажом и подвалом. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС по региону в мессенджере МАКС.

На место направили силы пожарно-спасательной части № 7, специалистов главка МЧС, аварийно-спасательный отряд городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), а также бригаду больницы скорой медицинской помощи, сотрудников МВД, представителей энергетической компании, аварийную газовую службу и заместителя директора курганского департамента ЖКХ.

Площадь обрушения составила два квадратных метра. Пострадавших нет. Сотрудники управляющей компании «Мастер» расчищают место происшествия, после чего там установят деревянный лестничный марш. Всего к работам были привлечены 23 человека и девять единиц техники, из них от МЧС России — девять человек и три единицы техники.

Ранее 5-tv.ru писал об обрушении крыши частной школы в Пешаваре на северо-западе Пакистана. В результате аварии погибли 29 учеников и учительница. Трагедия произошла утром 15 октября, когда дети были на уроках.

В школе обучались около 110 детей, большинству погибших не было 13 лет. Более 40 человек пострадали. К разбору завалов привлекли спасателей и военных, работы осложняет угроза дальнейшего разрушения здания. По предварительным данным, крыша была сделана из тонких глиняных черепиц, полиция связывает происшествие с нарушениями при строительстве. Владельца школы задержали.

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