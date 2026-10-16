«Не хочу знать лишнего»: Буйнов объяснил, почему избегает врачей

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Певец не любит лишний раз обращаться за медицинской помощью.

Народный артист России Александр Буйнов объяснил, почему не стремится регулярно посещать врачей. По его словам, даже обычный поход в больницу может стать поводом для слухов о его состоянии. Этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном концерте Николая Баскова.

Певец рассказал, что иногда заезжает в военный госпиталь, которую давно считает любимой, чтобы сдать кровь или получить справку. Однако такие посещения нередко привлекают внимание представителей желтой прессы, а затем появляются сообщения о якобы новых проблемах со здоровьем.

«Ребята, ничего. Мне не на что жаловаться», — заверил Буйнов.

Артист также поделился, что на его отношение к медицине повлиял отец, который до самой смерти не пользовался услугами врачей и даже не был прикреплен к поликлинике.

«Он меня оставил с таким же отношением. Я врачей уважаю, но не хочу пользоваться их услугами. Я не хочу знать о себе лишнего, не надо знать», — объяснил артист.

Он предпочитает жить и получать удовольствие от каждого дня, полагаясь на то, сколько времени ему отведено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для Александра Буйнова самое главное — это любовь народа. Он считает, что именно поэтому артисты могут жить долго и счастливо, ощущая свою значимость.

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