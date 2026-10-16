Знакомства на миллионы: в Петербурге оглашают приговор Дмитрию Фролову

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Почти десять лет мужчина обманывал женщин в разных регионах России.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приступил к оглашению приговора Дмитрию Фролову, обвиняемому в кражах и мошенничестве в отношении женщин, с которыми он знакомился через приложения. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

По версии обвинения, с марта 2013 года по февраль 2023 года Фролов знакомился с женщинами, входил к ним в доверие, а затем под различными предлогами забирал деньги и автомобили. В общей сложности потерпевшие лишились имущества на 36 миллионов 500 тысяч рублей.

Инциденты произошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Воронеже, Самаре, а также Волгоградской, Московской и Владимирской областях. Как следует из материалов дела, с одной из женщин Фролов даже собирался вступить в брак.

Подсудимому вменяют кражу в особо крупном размере и несколько эпизодов мошенничества. В деле фигурируют два эпизода по части второй соответствующей статьи, 12 — по части третьей и девять — по части четвертой.

В ходе судебных прений государственное обвинение попросило назначить Фролову 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимый признал вину. Его защитница попросила суд учесть 17 явок с повинной.

В последнем слове Фролов извинился перед потерпевшими, поблагодарил суд и адвоката. Он также заявил, что намерен работать, чтобы вернуть пострадавшим деньги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 92-летнюю пенсионерку спасли с окна после общения с телефонными мошенниками. Не получив от пожилой женщины денег, злоумышленники убедили ее приблизиться к краю окна.

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