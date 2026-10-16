Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С начала года освобождено 310 населенных пунктов.

Город Доброполье в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских военных. Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

«Войсками группировки „Центр“ освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на днепропетровском направлении», — сказал Герасимов.

По его данным, в городе завершили ликвидацию окруженных формирований противника. Кроме того, российские подразделения установили контроль над Сергеевкой.

Начальник Генштаба также привел результаты действий войск за последние полтора месяца. С 1 сентября под российский контроль перешли в общей сложности 92 населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Из них 15 населенных пунктов в сентябре и октябре освободили военнослужащие группировки «Центр», подразделения которой действовали и в Доброполье.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС