Отмененный тур Akmal' обернулся судебным иском на 3,5 миллиона рублей

Фото: Елагин Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После скандала на концерте в Казахстане организатор потребовал от певца компенсацию за несостоявшиеся выступления.

Организатор концертов подал иск к Акмалю Ходжаниязову, выступающему под псевдонимом Akmal', на 3,5 миллиона рублей. Поводом стала отмена трех выступлений в Казахстане — в Костанае, Усть-Каменогорске и Павлодаре. Об этом сообщил источник 5-tv.ru со ссылкой на материалы дела.

Концертный тур прервали осенью 2025 года после скандала на выступлении в Петропавловске. Тогда певец отказался принять подарок зрительницы в сине-желтом пакете, заявив, что ему не нравятся эти цвета, и предложил сжечь упаковку. В Казахстане, где синий и желтый присутствуют на государственном флаге, его слова вызвали широкий резонанс.

Последующие концерты организаторы отменили, сославшись на технические причины. Позднее Akmal' заявил, что поддержка российских военнослужащих для него важнее выступлений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, исполнительница Наталья Лапина обратилась в суд с иском к Ходжаниязову и двум музыкальным компаниям. Она требует запретить использование ремикса песни «По полюшку» без ее разрешения, взыскать 600 тысяч рублей и расторгнуть соглашение о распределении прав.

По договору от 24 января 2022 года Лапиной принадлежат 75% исключительных прав на композицию, а Ходжаниязову — 25%. По утверждению певицы, музыкант передал права на использование трека другой компании без ее согласия. Несмотря на последующий переход прав к новому правообладателю, песня продолжила распространяться на цифровых площадках.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.