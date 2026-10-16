Должно устраивать всех: в Минпросвещения раскрыли требования к школьному расписанию

Кравцов: школьное расписание должно быть комфортным для всех учеников

Фото: © РИА Новости/ Александр Сухов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее в Общественной палате призвали пересмотреть время начала учебного дня.

Школьное расписание должно быть комфортным для всех учеников. Его определяет администрация учебного заведения, однако и она обязана соблюдать федеральные нормы. Об этом ТАСС заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Важно, чтобы расписание учебного дня было комфортным для всех участников образовательного процесса», — сказал он.

Час, в который должны начинаться уроки, определяет школа путем согласования с родителями детей, а также с учетом начала светового дня и других условий. Согласно действующим нормативам, первый урок нельзя назначать раньше 8:00. А учебный день не должен заканчиваться позже 19:00 при наличии второй смены.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил сместить начало уроков на 09:00 для повышения уровня безопасности учеников — при начале учебы в 08:00 им часто приходится идти до школы в темноте. По мнению Гриба, обновленный график можно вводить в период с осенних до весенних каникул.

Между тем, российские школьники уходят на вынужденные каникулы из-за ОРВИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.