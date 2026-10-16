Памятник Дзержинскому открыли в Южно-Сахалинске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Авторы скульптуры постарались отойти от образа «Железного Феликса».

Сегодня в Южно-Сахалинске открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Бронзовая фигура легендарного руководителя органов безопасности установлена в сквере «Щит и меч».

По словам авторов скульптуры, они старались отойти от образа «Железного Феликса», который сумел построить одну из самых эффективных спецслужб XX века, и показать, что за этим именем скрывается гораздо более разносторонняя личность.

Дзержинский занимался восстановлением железных дорог и промышленности страны. Но одним из самых важных проектов в истории чекиста стала борьба с детской беспризорностью.

«Скульптура Феликса Дзержинского подчеркивает и как бы возвращает нас в историю создания нашего молодого, независимого государства. То, что мы сейчас имеем, это заслуги таких людей, как Феликс Дзержинский. Безусловно, для нас, для города, для области это важно. Немного мест у нас в стране, где есть памятники такого масштаба», — сказал первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.

Авторы скульптуры вдохновлялись искусством двадцатых годов прошлого века — плакатами, а также популярными в те годы статуэтками из фарфора и чугуна.

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