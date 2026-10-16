Губительное сочетание? Можно ли есть сладкое при приеме антибиотиков

Фото: www.globallookpress.com/m3

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Ошибка в рационе может стать роковой.

Употребление сладких продуктов во время антибактериальной терапии наносит серьезный вред микробиому. Это может увеличивать показатели смертности среди тяжелых пациентов. К такому выводу пришли ученые, их работа опубликована в журнале Nature.

Специалисты изучили показатели 173 онкобольных, перенесших трансплантацию стволовых клеток. Из-за тошноты и поражения слизистых оболочек рта люди практически не употребляли твердую пищу. Они получали основные калории из десертов и подслащенных напитков.

Ученые проанализировали свыше девяти тысяч приемов пищи. Они обнаружили, что каждые 100 граммов сахара сокращали бактериальное разнообразие кишечника на четверть.

Подобный эффект фиксировался исключительно при одновременном приеме антибиотиков. Отдельно от них сладкое не вредило микрофлоре.

Во время антибактериальной терапии в пищеварительном тракте пространство занимал ванкомицин-резистентный энтерококк Enterococcus faecium. Этот микроорганизм активно поглощает сахар. Он может попадать в кровь, провоцировать системные инфекции и вызывать реакцию «трансплантат против хозяина».

Опыты на грызунах также продемонстрировали многократное увеличение численности этих микробов при сочетании антибиотиков с сахаром.

В группе пациентов с высоким потреблением сладкого каждый лишний день приема антибактериальных средств увеличивал риск летального исхода на 12%.

Исследователи подчеркивают, что выводы касаются тяжелобольных людей в стационаре и не относятся к здоровым гражданам, проходящим короткое лечение антибиотиками.

Корректировка больничного рациона и снижение доли простых углеводов способны стать эффективным методом защиты пациентов.

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