Новые правила с марта: смогут ли сотрудники ГАИ лишать водителей прав
Сотрудники ГАИ не смогут лишать водителей прав
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко
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Некоторые заключения, которые касаются водителей, начнут оформлять в электронном виде.
Сотрудники ГАИ не получат полномочий лишать водителей прав с марта 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в мессенджере МАКС.
С 1 марта 2027 года вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования водителей. Заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в защищенном федеральном реестре системы здравоохранения. Затем сведения передадут в МВД.
Если у водителя выявят противопоказания или медицинские ограничения к управлению автомобилем, ему предоставят три месяца для внеочередного освидетельствования. При подтверждении этих обстоятельств или уклонении от обследования ГАИ может прекратить право садиться за руль.
В ведомстве подчеркнули, что такая процедура отличается от лишения удостоверения. Вернуть его можно будет после устранения факторов, выявленных при медицинском освидетельствовании.
Лишение водительских прав — административное наказание, которое назначает суд за грубые или систематические нарушения ПДД. Для возврата удостоверения в таком случае необходимо сдать теоретический экзамен.
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