Слова не совпадают с эмоциями: как мимика матери сказывается на ребенке

Фото: 5-tv.ru

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Ученые проанализировали выражения лиц женщин, когда когда они рассказывали о своих детях.

Несовпадение между словами матери о ребенке и выражением ее лица может быть связано с более выраженными эмоциональными и поведенческими трудностями у детей. К такому выводу пришли психологи Кардиффского университета, изучившие 134 семьи. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В исследовании участвовали дети в возрасте от четырех до восьми лет и их матери. При этом все дети уже были направлены учителями на обследование из-за эмоциональных, поведенческих или познавательных трудностей.

Матерей просили в течение пяти минут свободно рассказывать о ребенке. Ученые оценивали, насколько тепло или критично они высказывались, а специальная программа анализировала движения лицевых мышц, в том числе признаки, характерные для выражения гнева.

«Когда словесные сообщения и выражения лица не совпадают, детям может быть трудно понять эмоции и то, как правильно на них реагировать», — объяснила психолог Кардиффского университета Элли Дорранс.

Наиболее необычный результат касался случаев, когда матери негативно говорили о ребенке, но при этом слабо проявляли мимические признаки гнева. У их детей исследователи чаще отмечали более выраженные эмоциональные и поведенческие трудности.

При этом авторы подчеркивают, что результаты не означают, будто родителям нужно сильнее показывать раздражение или намеренно хмуриться. Исследование лишь указывает на возможную роль согласованности эмоциональных сигналов. Когда человек выражает недовольство, окружающие ожидают увидеть определенную мимику. Если слова и лицо передают разные сообщения, понять состояние собеседника может быть сложнее.

Ученые также не установили причинно-следственную связь. Особенности общения могут быть как одним из факторов семейной среды, так и следствием уже существующих трудностей ребенка.

По одному выражению лица или отдельной фразе, отмечают исследователи, нельзя судить о психическом состоянии ребенка. Для проверки причинных связей потребуются длительные наблюдения за семьями.

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