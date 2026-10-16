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Без рычага коробки передач: чем удивляет новый Aurus Senat за 48,5 миллиона

Сергей Добровинский 591 0

Обновленный Aurus Senat получил новую форму бамперов и решетки радиатора

Как выглядит обновленный Aurus Senat

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Комплектация включает в себя обеспечение для контроля усталости водителя.

Компания Aurus представила обновленный седан Senat. Об этом сообщил портал Авто.ру.

Автомобиль получил новую форму бамперов и решетки радиатора. Предусмотрены четыре вида колесных дисков, а у электроники обновили интерфейс. Также для приборной панели придумали три разных варианта оформления. Вместо рычага коробки передач — консоль с кнопками.

Помимо этого, у седана новый руль и технологичное зеркало заднего вида. Есть программное обеспечение для контроля усталости водителя и тепловизор.

Также в салоне установлены комфортные сиденья — для отделки выбраны премиальные материалы отечественного производства. Цена на одну только персонализацию машины согласно пожеланиям и вкусам клиента может достигать десяти миллионов рублей.

Ранее в ходе ПМЭФ-2026 были представлены обновленные автомобили Senat 900 и Aurus Senat Long. Aurus — полностью российский седан премиум-класса. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил его качества и использует его в качестве служебной машины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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