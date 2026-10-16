«Следующий вопрос»: премьер Бельгии «забыл» английский при вопросе об активах РФ

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Политик решил сделать вид, что не знает английского языка.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер притворился, что не понимает английский язык в попытке уклониться от ответа на вопрос о судьбе российских активов. В этом он признался во время брифинга в рамках заседания Европейского совета в Брюсселе.

«Я не понимаю английский. Вам следовало задать мне этот вопрос на немецком. Следующий вопрос, пожалуйста. Вы очень типичная немка. Вы всегда отказываетесь говорить на своем родном языке. Никто больше не учит немецкий. Какой смысл, если вы все говорите по-английски», — сказал политик по-английски.

После этого глава бельгийского правительства вернулся к теме возможных переговоров с Россией и использования ее активов. Он признался, что намеренно затягивал с ответом, чтобы обдумать формулировки.

«Во-первых, мы говорим о заблокированных активах, а не о замороженных активах. Я знаю, это звучит как придирка, но это важное различие», — пояснил Де Вевер.

По его словам, европейские страны не смогут использовать российские средства без единогласного согласия участников переговоров.

Ранее бельгийский премьер-министр неоднократно выступал против изъятия российских активов в пользу Украины. Он заявлял, что такой шаг может подорвать доверие международному фонду Euroclear.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал глав европейских ополчиться против президента США Дональда Трампа и ужесточить политику в отношении Вашингтона.

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