Житель Петербурга задушил проводом сожительницу и три дня насиловал труп

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По версии следствия, квартирантка оскорбила мужчину, после чего он решил совершить убийство.

Невский районный суд Санкт-Петербурга суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве и надругательстве над телом женщины, которая временно проживала в его квартире. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в канале в мессенджере МАКС.

По материалам дела, фигурант познакомился с женщиной на работе. Позже она предложила некоторое время пожить вместе, и мужчина согласился. В период с 1 по 3 марта 2026 года между ними произошел конфликт. Квартирантка якобы оскорбила мужчину.

«Он, действуя умышленно, взял в руки провода для зарядки мобильных и иных устройств, обхватил указанными проводами шею Б. <…> в результате чего у Б. развилась механическая асфиксия, от которой наступила смерть последней на месте происшествия», — говорится в сообщении суда.

После убийства Шварц, как установил суд, оставался в квартире с телом погибшей до 6 марта. В этот период он совершил с телом половой акт и другие действия сексуального характера. Мужчина полностью признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет шести месяцев и 15 дней лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшего настоятеля буддийского храма Dhamma Sarana в Мельбурне Наотунну Виджиту приговорили к 13 годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми. В 2022 году шесть женщин заявили, что стали его жертвами в детстве. По данным дела, преступления совершались с 1994 по 2002 год, когда потерпевшим было от четырех до 12 лет. Сам Виджита вину не признал.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.