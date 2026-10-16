Заболтать и заманить в ловушку: как волонтеры ловят телефонных мошенников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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В борьбе с аферистами помогает «профессиональная пенсионерка»,

Телефонные мошенники все чаще сами становятся жертвами обмана. В России набирает обороты движение волонтеров, которые перехватывают звонки аферистов, часами удерживают их на линии, а иногда и заманивают курьеров с миллионами в ловушку. Вместо обманутого пенсионера преступников встречают оперативники.

Как добровольцы помогают полиции ловить аферистов и возвращать украденные деньги — расскажет корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Не успел курьер как следует побыть миллионером, как его задерживают сотрудники полиции. Та же участь настигает его нечистого на руку коллегу.

Мошенники уверены, что идут за легкой добычей — сбережениями доверчивых пенсионеров. Но жертвами становятся сами.

Любвеобильный курьер и не предполагает, что пришел на встречу к так называемой «профессиональной пенсионерке». Лана виртуозно играет жертву телефонных аферистов. В ее сумке — фейковые миллионы, а в засаде — настоящие оперативники.

«Бальзам на душу, когда попадаются курьеры с миллионами, которые только что обобрали жертв. И мы двум жертвам прямо вернули эти деньги», — сказала Лана.

Против армии аферистов кол-центров у Ланы только мобильный телефон со специально установленной программой.

Помогает так называемое приложение-рулетка. Сервис перехватывает подозрительные звонки потенциальной жертве и анонимно переадресовывает волонтеру, который готов заболтать мошенника, его задача как можно дольше оставаться на связи.

Один разговор может длиться от четырех до семи часов и так месяцами. Схватка на выносливость.

На войну с телефонными аферистами выходят все больше волонтеров. Они не сотрудники органов и не получают зарплату. Как правильно обманывать тех, чья работа врать, на своих курсах объясняет Оксана.

«Наше сообщество помогает тысячам, сотне тысяч людей, мы уже спасли точно», — сказала Оксана Трей.

Но поток курьеров не меньше. За чужими деньгами приходят даже подростки и столетние пенсионеры, тоже часто жертвы мошенников.

«Вот недавно прям был мальчик, он прям такой домашний, мамин и бабушкин сыночек. Его когда взяли, он бил себя в грудь и говорил: «Я работаю на ФСБ», — добавила Оксана Трей.

Когда на том конце провода понимают, что развели не они, а их, начинаются угрозы. Но иногда поступают неожиданные комплименты.

«Я вообще восхищен вашей работой. Потому что она театральная такая, поставленная: и речь, и отыгрывать — это надо уметь. Вы коллега, по сути», — считает один из мошенников.

«Профессиональные жертвы» спасли миллионы чужих рублей. Но эксперты все же относятся к такому волонтерству настороженно.

«Если ты не подготовлен, не знаешь или боишься, то вообще этим не заниматься. А если уж хочешь заниматься волонтерством, то лучше совместно с правоохранительными органами», — сказала бывший следователь по особо важным делам МВД России Наталья Клишина.

Разговоры с преступниками не просто игра на словах. За аферистами могут стоять криминальные сети с серькзными связями.

«Давайте не будем забывать все-таки, это организованная преступная группа, которая наделена большими бюджетами, связями. Узнают потом место проживания волонтеров, круг его общения, который тоже подвергается серьезной опасности», — сказал бывший глава криминальной милиции РОВД Москвы, адвокат Евгений Харламов.

Поэтому у телефонных волонтеров свой кодекс безопасности: чаще менять сим-карты, не работать из дома и иметь напарников из правоохранительных органов. Тогда «профессиональная жертва» сможет дольше оставаться на линии.

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