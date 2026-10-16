Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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Бойцов Красной армии было всего 1300, европейских и канадских интервентов — более десяти тысяч.

О том, что риторика запада даже за 100 лет нисколько не поменялась, хорошо знают в Архангельске. Больше века назад иностранные войска там, в том числе польские подразделения, участвовали в интервенции на русском Севере.

В октябре 1918 года на Юрьевском рубеже 1300 бойцов Красной армии вступили в бой с многократно превосходящими силами противника.

Пять дней ожесточенного сопротивления, артиллерийский обстрел и даже штыковые атаки. Ценой огромных потерь красноармейцы остановили продвижение интервентов. О подвиге, который хранит северная тайга, — в репортаже корреспондента «Известий» Даниила Ланкова.

В эти дни отмечают годовщину подвига Юрьевского полка. В октябре 1918 в лесах под Архангельском солдаты Красной армии остановили иностранных интервентов: американцы, французы под управлением британцев шли на Москву.

170 километров от Архангельска. Болота и глухая северная тайга. В октябре 1918-го здесь остановили войска интервентов, которые шли на захват Москвы и Петрограда. Некогда союзники по Антанте, теперь на стороне белых участвуют в кровавой Гражданской войне на чужой для них земле.

«Навоевавшиеся выше крыши, с опытом, англичане, американцы, французы, поляки, канадцы — целый военный Вавилон. А противостоял им кто? 15-й Юрьевский полк, который состоял из путиловских рабочих — питерский пролетариат», — сказал полевой командир АНО «Историко-культурное общество «Победа» Алексей Сухановский.

Здесь на Юрьевском рубеже 1300 бойцов молодой Красной армии сдержали натиск более чем десяти тысяч иностранных захватчиков и их пособников.

«Природа, лес и спустя век сохранили на память воронки от снарядов: вот одна, через метр — вторая. Артиллерия интервентов работала с ужасающей мощностью, доходило до 2500 ударов — нет, не в сутки — в час», — сказал корреспондент Даниил Ланков.

Юрьевцы экономили каждый патрон. Бежать было нельзя, они знали: по пути до Москвы кроме них войск больше нет.

«Они понимали, что погибнут. Я думаю, они считали себя мертвыми уже», — добавил Алексей Сухановский.

Бомбит артиллерия, патронов нет. От безысходности вышли в штыковой бой. Спустя пять дней из 1300 красноармейцев в живых останется 31 человек. Враг такого не ожидал и с еще большими потерями отступил. Их мысли о захвате столицы выбили штыки красноармейцев. Сегодня Юрьевский рубеж — памятник истории федерального значения.

Интервенты вернулись в занятый ими ранее Архангельск. Портовый город они считали столицей своей новой колонии. Здесь они набивали ресурсами трюмы кораблей. Спустя век параллели напрашиваются сами: те же интересанты, те же методы, та же готовность решать свои проблемы чужими руками.

«Нужен здесь лес. Наша сосна гораздо более качественная, чем европейская. Французский посол Нуланс писал, что эта интервенция для них оправдалась, потому что они столько сырья взяли, что это помогло им восстановить заводы, дало рабочие места на Западе — вот как они рассматривали», — сказал доктор исторических наук, профессор Андрей Репневский.

60 километров от Архангельска по Белому морю. В 1918 году по этому же маршруту на остров Мудьюг американцы, британцы, французы свозили русских людей, которые отказывались сотрудничать.

На этом безлюдном острове в Белом море британцы построили первый в нашей стране концлагерь. Сюда свозили сначала большевиков, а затем и всех несогласных с действиями новой власти. Известный в Архангельске профсоюзный деятель Никифор Левачев оказался здесь, как и все остальные узники — без суда и разбирательств.

— В этом бараке, возможно где-то здесь он ютился. Рассчитан барак был на сто человек, а находилось 400–450. Спали даже под нарами.

Из 1300 заключенных Мудьюга погиб каждый четвертый. Причем по вине тех, кого еще пару месяцев назад называли союзниками.

И тут пируэт истории. Пожалуй, самый неизвестный и забытый концлагерь в России курировал Эрнест Бо, который позже уедет во Францию и там создаст самые популярные духи в мире — «Шанель № 5».

«Когда Эрнест приезжал на Мудьюг из Архангельска, заключенные застывали в оцепенении. Знали, что сейчас начнется. Эрнест, по воспоминаниям узников, был самым главным садистом», — сказал директор историко-культурного общества «Победа» Игорь Слободянюк.

Пройдет ровно год — иностранные войска уйдут с территории России. Лагерь на Мудьюге станет музеем. Уже на родине солдаты 339-го пехотного полка армии США, те, кто воевал на Юрьевском рубеже, будут носить значки с белым медведем и девизом «Штыкъ рѣшаетъ» — так некогда враги отдадут дань уважения упорству и стойкости русского солдата.

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