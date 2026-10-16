Трамп сравнил Зеленского с бродячим циркачом

Фото, видео: © Getty Images/ Joe Raedle / Staff; 5-tv.ru

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На саммите в Брюсселе глава киевского режима столкнулся с массой неудобных вопросов.

Внимание западной прессы приковано, пожалуй, к самым жестким заявлениям Трампа о главаре киевского режима. Президент США сравнил его с бродячим циркачом и прямо сказал: договариваться о мире, видимо, придется уже без Зеленского.

Тем интереснее то, что происходит в эти минуты в Брюсселе, где проходит второй день саммита ЕС. Именно туда Зеленский отправился за поддержкой. Но столкнулся с таким количеством неудобных вопросов от журналистов, что почувствовал себя явно не в своей тарелке. Сегодня в повестке саммита как раз стояла именно Украина. За событиями в Брюсселе следит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

С Зеленским договариваться труднее, чем с Путиным. Трамп снова обрушился на Киев в интервью телеканалу Newsmax. Обвинил в нежелании заключать соглашение и усомнился, что договоренности вообще возможны при нынешнем руководстве Киева.

«Если они в конечном итоге придут к какому-то соглашению, то не с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет, но это не так. Я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили эту страну», — сказал президент США Дональд Трамп.

Отдельный счет — за американскую военную помощь.

«Я зову его циркачом Пи-Ти Барнумом. Они передали Пи-Ти Барнуму, то есть Зеленскому, огромное количество комплексов Patriot, ракет Tomahawk, всего подряд. И не заставили его платить. Никто за это не платил», — сказал президент США Дональд Трамп.

Теперь к претензиям добавились удары по российским НПЗ. После дизельной сделки с Путиным Трамп обвиняет Украину в действиях, которые, по его словам, повышают мировые цены на топливо. И снова требует выборов.

«Это позор. Удары по НПЗ, где производят необходимое нам и всему миру дизельное топливо, не идут на пользу ни нам, ни остальному миру. Откровенно говоря, Зеленский находится у власти уже слишком долго, и пришло время провести выборы», — сказал президент США Дональд Трамп.

Сам Зеленский в ответ обвинил Трампа в выборе неправильной стороны.

«Так больно, когда президент Трамп выбирает не нашу сторону. Мы можем смириться, если он сохраняет нейтралитет. Но тогда оставайтесь посередине, не переходите на неправильную сторону! Думаю, советники Трампа ошибаются, кто-то толкает его в неправильном направлении», — сказал Владимир Зеленский.

Сегодня он там, где его по-прежнему защищают. Открытое противостояние Киева и Вашингтона становится одним из главных вопросов европейского саммита. В Брюсселе Зеленскому обещают поддержку. Из Брюсселя звучат и все более резкие ответы Трампу. И в Трампа уже летят обвинительные обвинения.

«Да, это совсем не те слова, которые стоило бы произносить. В конце концов, поддержка Украины в этой войне отвечает и интересам самого Трампа. Именно поэтому так важно, что Зеленский сегодня здесь: чтобы он вновь почувствовал, что является частью европейской семьи и что мы едины в стремлении победить в этой войне», — сказал премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

Не менее резкие выпады звучат и от других европейских руководителей, хотя и с очень значительными теперь оговорками.

«Трамп, заключив эту сделку с Путиным, фактически нас предал. Нам нужно что-то делать. И мне, конечно, не нравится, что в европейском бюджете предусмотрено 100 миллиардов евро для Украины», — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Для общего бюджета требуют сокращений. Для Киева — дополнительных средств.

«Мы обсудим ваши финансовые потребности и потребности в военном финансировании — не только на 2026 год, но и на следующий, 2027 год», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Больше давления на Москву. Подготовка 22-го пакета санкций. Перед зимой — энергетика, ПВО и финансирование, к которому призывает Мерц. Кошта обещает поддержку вплоть до членства в Евросоюзе.

«Дорогой Владимир, ты можешь рассчитывать на нас не только в вопросе поддержки тебя в ходе войны, но, что еще важнее, в вопросе твоего будущего в качестве члена Европейского союза», — сказал председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Но за кулисами, похоже, и от самого Зеленского тоже кое-чего хотят: все-таки сдержанности в адрес Трампа. По данным Financial Times, европейские лидеры собираются за закрытыми дверями попросить его смягчить публичную критику президента США, от которого по-прежнему слишком уж много зависит.

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