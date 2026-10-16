Пойманный в Куйтунском районе дальнобойщик свалил опьянение на квас и кефир

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Госавтоинспекция Иркутской области; 5-tv.ru

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Водитель устроил на трассе несколько опасных ситуаций, после чего попался экипажу ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили 51-летнего водителя грузовика, который, по сообщениям очевидцев, агрессивно вел себя на дороге и нарушал правила. Об этом сообщила Госавтоинспекция Главного управления МВД России по Иркутской области.

Большегруз КАМАЗ с полуприцепом ехал по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в сторону Амурской области.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на федеральной автодороге Р-255 „Сибирь“ водитель КАМАЗ с полуприцепом ведет себя агрессивно и подозрительно, двигается с нарушением правил и создает аварийные ситуации на дороге», — отметили в ведомстве.

Освидетельствование показало, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе в шесть раз превышало допустимую норму. При этом мужчина уверял инспекторов, что перед поездкой пил только квас и кефир.

Грузовик отправили на специализированную стоянку, а водителя отстранили от управления. Материалы по факту вождения в нетрезвом состоянии в ближайшее время направят в суд.

Госавтоинспекция призвала сообщать о водителях, которые могут находиться за рулем в состоянии опьянения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красном Селе в Санкт-Петербурге нетрезвый водитель Volkswagen Passat врезался в памятник воинской славы. По предварительным данным, автомобиль сначала наехал на бордюрный камень, а затем врезался в лестницу монумента. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

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