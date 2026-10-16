Родители бывшего президента московской церкви саентологии* погибли в пожаре

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

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Ранее в одной из столичных квартир были обнаружены тела мужчины и женщины после ликвидации возгорания.

Родители бывшего исполнительного директора религиозной организации «Саентологическая церковь Москвы» Антона Лычкина погибли при пожаре в квартире на западе столицы. Их гибель он подтвердил в беседе с 5-tv.ru.

Возгорание произошло в жилом доме на проспекте Олимпийской Деревни. Как сообщили в столичной прокуратуре ранее, после тушения в одной из квартир обнаружили тела мужчины и женщины.

Причину пожара предстоит определить в ходе экспертизы.

max.ru/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ /moscowproc/AaFDaBlfEXE

Накануне в России прошли обыски у последователей саентологии*. По информации источника 5-tv.ru, следственные действия охватили более десяти регионов.

Они проводились в рамках уголовного дела об участии в деятельности организации, признанной нежелательной в стране.

Собеседник издания утверждает, что для продолжения работы последователи движения использовали благотворительный фонд «Защитим детей от наркотиков и алкоголя». По его словам, руководитель фонда Елена Кротова привлекала новых участников через волонтерские программы.

Кандидатов проверяли в закрытых чатах, запрашивая паспортные данные и сведения о финансовом положении. Затем им предлагали приобретать саентологическую литературу и проходить зарубежные тренинги. В нескольких российских городах организовывали закрытые встречи.

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* — организация признана нежелательной на территории РФ.