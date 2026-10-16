Фото: Reuters/Henry Nicholls

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Глава киевского режима уже впал в немилость у Дональда Трампа.

Люди из близкого окружения главы киевского режима Владимира Зеленского хотят его заменить. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в ходе интервью украинской журналистке Лане Шевчук.

«Владимир Александрович, вас хотят поменять ближайшие люди в вашем окружении. Не те, на кого вы думаете, а очень близкие к вам люди, они действительно хотят вас поменять», — сказала она, обращаясь к Зеленскому.

Тем временем, глава киевского режима впал в немилость и в Белом доме. Ранее президент США Дональд Трамп жестко высказался о нем, заявив в интервью телеканалу Newsmax, что больше не считает Зеленского за самостоятельного политика.

Трамп обвинил его в том, что он развалил Украину. Президент США уверен, что можно больше не звать Зеленского на мирные переговоры, так как он все равно неспособен принимать осмысленные решения.

Ранее Зеленский публично заявил, что ВСУ продолжат наносить удары по НПЗ в России, вызвав этим гнев Трампа

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