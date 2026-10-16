Без штанов и без денег: интимная встреча закончилась для москвича кражей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Инцидент произошел в районе Южное Тушино.

В Москве местный житель лишился паспорта и денег, решив заказать интимные услуги через интернет. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе Южное Тушино. Мужчина списался в мессенджере с девушкой и приехал к ней домой. Незнакомка проводила его в трехкомнатную квартиру и предложила принять душ.

Гость согласился, оставив в комнате жилетку с портмоне, в котором находились паспорт и 50 тысяч рублей. Когда мужчина вышел из ванной, личных вещей уже не было.

Девушка отказалась отвечать на его вопросы и вышла из комнаты. Москвич последовал за ней, однако из кухни выбежал неизвестный с ножом и начал размахивать им. Опасаясь за свою жизнь, мужчина покинул квартиру. Предполагаемого нападавшего задержали в тот же день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пресненском районе Москвы 17-летний подросток напал с ножом на сотрудников скорой помощи. Бригаду вызвала мать юноши. По предварительным данным, к приезду медиков он заперся в туалете, а после того, как открыл дверь, атаковал фельдшера и санитара. Обоих сотрудников скорой доставили в больницу с резаными ранами щеки и височной области.

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