«Никаких застолий»: как Розенбаум предпочитает праздновать дни рождения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова; 5-tv.ru

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Недавно артист отметил юбилей, но провел его на работе.

Народный артист России Александр Розенбаум давно отказался от шумных застолий в честь дня рождения и предпочитает проводить праздник на сцене вместе со зрителями. Об этом музыкант рассказал на пресс-конференции в РИА Новости.

По словам артиста, выступление перед публикой для него стало лучшим способом отметить личный праздник.

«Я давно не отмечаю и не встречаю свои дни рождения где-нибудь за столом, в большом кругу друзей. Я считаю, что самое большое счастье, ну для меня, по крайней мере, это в день рождения встретить этот вечер с публикой», — рассказал Розенбаум.

Музыкант отметил, что в такой день у него получается сразу много гостей. Зрители поздравляют его, а он в ответ поет для них.

«Знаете, сколько у тебя гостей на день рождения? И все радуются, и все тебя поздравляют, и ты для них с радостью и удовольствием поешь. Шикарный день рождения», — сказал артист.

Свое 75-летие Розенбаум также встретил концертом в Санкт-Петербурге. После выступления музыкант устроил камерное празднование, но от большого банкета отказался.

«Никаких застолий я не устраивал, шумных банкетов мне не надо. Я давно их не провожу, да и не очень люблю», — признался он.

Артист добавил, что остался доволен концертом, поскольку публика хорошо приняла программу.

«Поздравили меня люди, поздравил зал, Октябрьский зал, это мой дом, я в нем работаю, только в нем. Для меня это дом, такой творческий, выступательный. И я с удовольствием два дня там провел. Хорошо все было», — отметил Розенбаум.

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