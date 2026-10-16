Головная боль ракет ВСУ: как работает на передовой новейший российский комплекс «Цитадель»

Фото, видео: Савостьянов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Для боевого модуля нет неудобных целей.

Одна из самых перспективных систем ПВО в мире получает все больше практики на полях СВО. Речь о новейшем российском зенитном артиллерийском комплексе «Цитадель». Он уже стал головной болью для дальнобойных беспилотников и даже крылатых ракет ВСУ.

Для «Цитадели» просто нет неудобных целей. Комплекс оснащен умными снарядами и уникальной системой обнаружения врага. Как она работает на передовой — увидел корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Короткая очередь — и украинский ударный дрон разваливается в воздухе. Еще один залп — и загорается второй беспилотник.

— Время ее поражения примерно 15 секунд. Это сколько нам надо, чтобы снаряды ушли.

Высокую скорострельность обеспечивает 30-миллиметровая пушка. Считается одной из самых эффективных против техники и низколетящих воздушных целей. Такие орудия стоят на российских БТРах и знаменитом вертолете Ка-52 «Аллигатор».

Калибр — далеко не главное преимущество «Цитадели». Куда важнее начинка боевого модуля. Это элементы искусственного интеллекта и современных систем обнаружения. Дальний и всепогодный поиск целей обеспечивает мощный радар, а современная оптика дает возможность отсеять ложные дроны.

«А вот и главная особенность „Цитадели“ — боеприпасы с программируемым разрывом. В зависимости от траектории полета цели система наведения рассчитывает все так, чтобы ударить в самый нужный момент, накрывая ракету или дрон плотным облаком осколков», — показал корреспондент.

На счету этого расчета 42 сбитые цели. В основном это дальнобойные беспилотники ВСУ.

— Ударные беспилотники — это что осталось от «Лютого». Можем на хвостовой части наблюдать поражающие элементы.

Но есть опыт борьбы и с крылатыми ракетами.

«Фламинго» мы сбили совсем недавно. Для «Цитадели» нет неудобных целей. С одного выстрела вылетает два-три патрона, то есть мы сбили его с одного выстрела», — сказал начальник расчета комплекса ЗАК-30 «Цитадель» с позывным «Белый».

Один расчет способен противостоять целому рою беспилотников. Все происходит автоматически. Боевые модули зенитного артиллерийского комплекса сами распределяют между собой цели.

«Навелись на дрон. В итоге сбитие. И оказалось, что это не один дрон, а два. Один за одним летели», — сказал оператор боевого модуля ЗАК-30 «Цитадель» с позывным «Черный».

Российский боевой модуль уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях. Сейчас это одна из самых точных систем ПВО на малых дистанциях.

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