Пятый канал продолжает акцию «День Добрых дел» для 15-летней Арианы
Фото, видео: 5-tv.ru
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Девочка может полностью ослепнуть из-за опухоли.
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»! 15-летняя Ариана из Сургута может полностью ослепнуть из-за коварной опухоли.
Левый глаз школьницы уже не видит. Под угрозой — второй. Спасти зрение готовы врачи из Петербурга.
Зрителям Пятого канала почти удалось собрать необходимую для этого сумму. Нужно еще совсем немного.
Для того, чтобы помочь, достаточно навести камеру на QR-код на экране, затем перейти на сайт, выбрать для себя наиболее удобный способ оплаты и ввести нужную сумму.
Спасибо Вам огромное.
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