«Свободен»: SHAMAN раскрыл секрет исчезнувшего обручального кольца

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Певец назвал три причины, по которым выступает перед поклонниками без супружеского украшения.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный, как SHAMAN, не носит кольцо на концертах по ряду причин. Об этом он рассказал 5-tv.ru на юбилейном концерте Николая Баскова.

Первые две причины — практические и связаны с тем, как певец двигается на сцене.

«Во-первых, я достаточно крепко держу в руках микрофон, он царапает кольцо<…> Второе — это то, что оно может элементарно потеряться, потому что я достаточно динамично веду себя на сцене», — сказал артист в ответ на вопрос корреспондента.

Однако есть еще одно объяснение. Хотя сам Ярослав — человек женатый, его сценический персонаж SHAMAN свободен.

«Ярослав Дронов — человек женатый, но SHAMAN на сцене всегда свободен», — заявил певец.

Ранее Дронов на этом же мероприятии заявил, что может выступить дуэтом с народным артистом РФ Николаем Басковым. Есть вероятность, что они споют хит «Натуральный блондин».

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