Россия вошла в число самых высокотехнологичных стран мира

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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РФ удерживает лидерство в отдельных направлениях.

Россия вошла в число самых высокотехнологичных индустриальных, развитых стран мира. Об этом сообщил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич во время экспертного совета по архитектуре и градостроительству в Национальном центре «Россия», передают РИА Новости.

Он отметил, что страна сочетает богатое наследие и традиции с передовым развитием.

«Наша страна стала — вместе со своими традициями, богатством — стала одной из самых высокотехнологичных индустриальных, развитых стран мира», — отметил Жарич.

По отдельным направлениям Россия удерживает позиции в первой пятерке среди всех мировых держав. В качестве конкретных примеров подобного лидерства Жарич перечислил выпуск авиационных двигателей, создание гражданских дальнемагистральных воздушных судов и производство скоростных поездов.

Кроме того, к передовым сферам отнесены разработка поисковой системы и онковакцины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России развивает технологии искусственного интеллекта для беспилотных систем. Ведомство запустило специализированный сервис с данными объективного контроля для обучения нейросетей военного назначения.

В хранилище размещают видеоматериалы с FPV-дронов, а также беспилотников коптерного и самолетного типов. По словам заместителя министра обороны Дмитрия Щербинина, сервисом уже пользуются более 40 организаций.

Для систематизации материалов специалисты ведомства разработали единый классификатор данных для машинного обучения. Результаты работы разработчиков также возвращаются в сервис, где их проверяют на полноту и соответствие установленному формату.

В Минобороны отметили, что сервис защищен с помощью сертифицированных средств, технологий криптографии и аутентификации.

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