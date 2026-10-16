Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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На юбилейном концерте певица объяснила, почему артиста считают главным помощником среди знаменитостей.

Народный артист России Николай Басков всегда готов помогать коллегам по сцене. Они часто обращаются к нему за поддержкой. Об этом рассказала певица Лолита Милявская в беседе с 5-tv.ru на концерте в честь 50-летия Баскова.

По словам Лолиты, артист отличается открытостью и внимательным отношением к окружающим. Она отметила его улыбку, открытый взгляд и способность понимать людей без лишних объяснений.

«Более компанейского человека не знаю, который все читает между строк, которого никогда не надо просить о помощи», — сказала певица.

При этом Лолита призналась, что среди коллег существует своеобразная закономерность: если кому-то нужно занять деньги или эмоционально выговориться, то обращаются именно к Баскову.

«А вот если вам надо будет занять деньги — все к Баскову, а если надо будет поплакаться — к Баскову», — рассказала артистка.

Лолита призвала коллег не злоупотреблять отзывчивостью певца. По ее словам, самому Баскову при этом свойственно не жаловаться на происходящее.

«Поэтому мне очень хочется, чтобы помимо Баскова еще кто-то у кого-то занимал деньги и плакался в жилетку. Но Коля сам не жалуется, никогда не жалуется, что бы ни происходило», — добавила она.

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