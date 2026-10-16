Артиллерия заглушала музыку: Саграда рассказал, как в Донецке рождались новые песни

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рэпер готовит выступления с группой «Соль Земли» в двух российских столицах.

О подвигах, которые совершают военные уже в наше время, споет Артем Саграда и группа «Соль Земли». До грандиозных сольных концертов в Петербурге и Москве остается меньше недели. Музыканты выступят с новой программой «За живое». В нее вошли уже полюбившиеся хиты и новые песни, которые ушли в народ. Как идет подготовка к выступлениям, увидел корреспондент «Извесимй» Захар Акопов.

Маленькая студия наполнена мощной энергией, которая вот-вот вырвется и окутает публику. Так проходит репетиция Саграды и группы «Соль Земли» перед сольниками в Москве и Петербурге.

«Ударные, бас и электрогитара — классический набор, который разбавлен сэмплами. Такой состав придает трекам особое звучание, и их хочется слушать вновь и вновь», — рассказывает корреспондент Захар Акопов.

К каждому звуку самое пристальное внимание. Особенно в свежих песнях.

«Но ни живой, ни павший свою землю не покинут. По межевой, меж пашнями, вольный, как неба просинь, проходит воин в форме и с шевроном Новороссии. Давай за жизнь».

«Давай за…» — трибьют легендарной композиции группы «Любэ». Новый вариант многие поклонники творчества Саграды в живом исполнении услышат впервые. Тем более сегодня эта песня, наряду с произведениями об СВО, обрела особый смысл.

«Когда мы в Донецке выступали однажды, мы никак не могли отстроиться перед выступлением, потому что нас сбивал непривычный звук работающей артиллерии. Благодаря этим поездкам появились такие песни: „Так горит степь“, „Варкрафт“. Эти треки я позволил себе написать только после поездок и непосредственного соприкосновения», — рассказывает рэп-исполнитель Артем Лещук (Саграда).

Мощный бит, гитарные рифы и, конечно, глубокие смыслы. Без фальши и наигранности. Все темы — на злобу дня.

«Мы ребята одного культурного кода. Мы говорим о тех идеях и проблемах, которые в нашем юношестве преобладали. Где-то то, что мы хотели видеть, чтобы эти ошибки не повторялись, потому что многие судьбы, в том числе наши, были покорежены тем временем», — говорит гитарист Владимир Крылов.

Не случайно программу назвали «За живое». В трек-лист вошли песни из нового альбома «Горизонт». В записи участвовали лидер «Алисы» Константин Кинчев, основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов и рок-бард Бранимир.

«Самая интересная музыка получается на стыке, на смешении стилей. Поэтому мы сейчас очень много экспериментируем с гитарной музыкой, чтобы слушателями в лоб не воспринималось, что рэп, как это долго было, что рэп — это „йоу“, сделай кепку вот так, сделаем вот так», — рассказывает рэп-исполнитель Артем Лещук (Саграда).

В августе коллектив вышел на сцену рок-фестиваля на «Горбушке».

«Ты видишь — пляшет пламя. Это не твоя вина. Да, камуфляжные времена».

Саграда выступил вместе с легендами, которые в том числе вдохновили музыкантов на эксперименты.

«Да тут можно идти, как говорят, по каталогу. Те же „Камуфляжные времена“ в оригинале — мой инструментал, который я показал Богдану, Богдан показал Артему, и вот результат. И так дальше. У нас есть ряд композиций, некоторые еще в работе, некоторые готовые и вот-вот увидят свет», — говорит битмейкер Андрей Чернышев (КИТ).

Услышать новинки и полюбившиеся хиты в живом исполнении можно будет 20 октября на столичной сцене «16 тонн». 21 числа Саграда и «Соль Земли» выступят на площадке клуба «Дуглас» в Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.