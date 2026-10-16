Гриф «совершенно секретно» снят: какие операции генерала КГБ Алидина скрывали десятилетиями

Фото, видео: 5-tv.ru

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К юбилею советского контрразведчика обнародовали документы о спасении заложников и разоблачении шпионов.

Наследие его работы — уникальные спецоперации, которые сегодня разбирают в учебниках как эталонные. Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения легендарного генерала КГБ Виктора Алидина. К этой дате были рассекречены архивные дела, которые несколько десятилетий хранились под грифом «совершенно секретно».

Первый штурм захваченного террористами самолета. Разоблачение шпиона, который работал сразу на две разведки. Обеспечение безопасности на Олимпиаде 1980-го. Это лишь некоторые знаковые эпизоды его профессиональной биографии. О том, чем запомнилась «эпоха Алидина», — корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Сегодня эта хроника смотрится похлеще любого боевика. Внуково, семьдесят третий год. На летном поле — захваченный террористами самолет. Жизнь заложников висит на волоске.

— Преступники от высадки из самолета женщин и детей отказываются. Согласны высадить только раненых.

— Да, надо наставить, чтобы они высаживались с Экином.

В ноябре 1973-го операцией руководит генерал КГБ Виктор Алидин. Справляется блестяще. Как и со всем, что поручала ему страна.

— Для одновременного действия всех групп захвата предлагается в носовой и хвостовой части по левому борту осуществить имитационный взрыв, который будет служить началом атаки, который, по нашему мнению, должен отвлечь внимание преступников в направлении этого борта.

— Самый главный момент — сейчас у преступников в руках взрывное устройство.

Он возглавлял столичную госбезопасность 15 лет. В этом кабинете, теперь мемориальном, разрабатывались сложнейшие операции. Но подчиненные помнят и другое. Фронтовик Виктор Алидин знал сотрудников лично.

«Это человек, который просто оперативного сотрудника мог пожурить, но сказать: „Ты же помни, мы же тебе доверяем, иди работай“. Учти, это не просто выгнать, а сказать, научить», — вспоминает полковник ФСБ в отставке Владимир Коталиков.

За этими стенами могли выяснить о человеке почти все, а сами десятилетиями оставались в тени. Биографию генерала Алидина можно восстановить по самым громким шпионским историям XX века.

1960-й. Алидин возглавляет знаменитую «наружку» КГБ СССР. Сотрудники засекают подозрительный контакт — полковник ГРУ Пеньковский встречается с женой британского разведчика. Передает секреты сразу двум разведкам — британской и американской. Ювелирная работа контрразведчика требовала максимальной конспирации даже от своих. Родители одного из оперативников Виктора Алидина не знали, где служил сын, и ахнули, когда их пригласили на его награждение.

«Пришли в кабинет Виктора Ивановича, он находился на втором этаже. Он очень удивился, увидев своих родителей. Виктор Иванович все рассказал, объяснил, приколол на лацкан пиджака орден. Вот отец как раз его говорил: «Спасибо, Виктор Иванович, что вы вернули нам сына», — рассказывает полковник в отставке, историк спецслужб Олег Хлобустов.

Олимпиада-80 — важнейшее испытание для Алидина и его управления. Под охраной — 95 олимпийских объектов. Пока страна считала медали, те, кто отвечал за безопасность Игр, просчитывали угрозы.

«Виктор Иванович всегда здоровался первым, и среди молодежи считалось правильным руку не мыть целый день. Мы гордились только одним его рукопожатием», — вспоминает полковник в отставке Игорь Сапунков.

Пассажиры освобожденного в 1973-м самолета не узнали фамилию своего спасителя. В советских газетах об этой истории — ни строчки. Зато операция, разыгранная как по нотам, вошла в учебники отечественных спецслужб.

— Группа блокирования на бронетранспортерах по сигналу «Взрыв» будет выдвигаться к самолету и окружит его. Задача группы блокирования — оказать помощь группе захвата, предотвратить побег преступников и выход пассажиров за линию оцепления.

На ней учились будущие бойцы «Альфы». Для самого Виктора Алидина это была работа, которую нужно выполнить. Для тех, кого он спас, — вся дальнейшая жизнь.

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