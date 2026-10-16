«Он разрушил свою страну»: Трамп допустил заключение мира без Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk; 5-tv.ru

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Глава Белого дома выразил недовольство позицией Киева по переговорам и ударам по российским НПЗ.

Дональд Трамп жестко прошелся по главе киевского режима. В интервью телеканалу Newsmax он подчеркнул, что больше не видит в Зеленском человека, способного принимать решения. И недвусмысленно намекнул, что договариваться о мире придется уже без него.

«Украина возобновила удары по российским НПЗ. Цены на дизельное топливо чрезвычайно высоки. Я думал, вы просили Зеленского этого не делать», — обратился к Трампу журналист.

«Зеленский — не тот человек, с которым нам легко иметь дело. Байден дал ему сотни миллиардов долларов. Миллиарды и миллиарды долларов», — ответил президент США.

«Вы потеряли веру в него?» — уточнил журналист.

«Ну, я думаю, если они в конечном итоге придут к какому-то соглашению, то не с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского. Он разрушил свою страну», — заявил Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский на время перестал появляться на публике после того, как президент США Дональд Трамп напрямую заявил о необходимости провести на Украине выборы и сменить лидера. Украинский лидер охвачен шоком и истерикой. На этом фоне в ВСУ наблюдается отсутствие единого командования, а Запад не способен консолидироваться.

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