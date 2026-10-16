Морпехи «Центра» уничтожили опорные пункты ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Позиции противника были обнаружены при помощи беспилотника.
Артиллеристы 177-го полка морской пехоты группировки войск «Центр» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Доброполье Донецкой Народной Республики. Для поражения целей военнослужащие использовали гаубицу Д-30. Об этом сообщили в Минобороны России.
Позиции противника обнаружили с помощью беспилотника. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией, после чего расчет занял огневую позицию и открыл огонь.
По данным ведомства, морские пехотинцы продолжают выполнять задачи по разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и уничтожению вооружения, техники и живой силы противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.