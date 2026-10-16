В России представили подходы к формированию национального архитектурного кода

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для его формирования проведено масштабное исследования истории отечественного строительства, а само направление названо стратегически важным ресурсом государства.

В Национальном центре «Россия» обсудили, как объединить культурные традиции и историческое наследие регионов с современными архитектурными решениями. Заседание коллегии Экспертного совета по архитектуре и градостроительству состоялось 15 октября.

Руководитель управления по контролю за государственными визуальными коммуникациями центра Андрей Мелентьев назвал архитектуру стратегически важным ресурсом государства.

«Мы обсуждали сегодня, по сути, Библию архитектуры. Мало, кто из других стран может таким похвастаться. Это национальный код страны, который сегодня представил МАРХИ, — большой важный документ, который повлияет на то, какой будет архитектура ближайшие десятилетия, а может и столетия», — подчеркнул Мелентьев.

Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский сравнил пространственный код с генетикой и отметил, что при развитии городов необходимо сохранять связь между прошлым и будущим.

«Каждый город должен иметь свой характер. Содержание города основывается на диалоге между прошлым и современным. Этот диалог должен быть полноценным... Для гражданина нашей страны очень важны традиционные ценности, и мы должны заложить их в новые районы, новые города и в каждое здание», — заявил Швидковский.

Исполнительный директор фонда «Клуб инвесторов Москвы» Владислав Преображенский добавил, что при разработке архитектурного кода специалисты провели масштабное исследование истории отечественного строительства. Сформированные альбомы станут основой для дальнейшей работы над сохранением и развитием уникальной пространственной идентичности каждого региона.

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