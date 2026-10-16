Путин передал во временное управление активы пяти компаний из ЕС

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Управлять французскими и европейскими активами до разрешения ситуации будет московская компания «Центр Капитал», созданная в феврале этого года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российских активов французского производителя напольных покрытий Tarkett, а также предприятий, выпускающих гофрокартон, упаковку и средства гигиены, — документ опубликован на портале правовой информации.

Управляющей компанией всех перечисленных активов стало ООО «Управляющая компания «Центр Капитал», зарегистрированное в Москве в феврале этого года. От Tarkett ей переходят обыкновенные и привилегированные акции АО «Таркетт», акции «Таркетт Рус» и 100% долей в ООО «Таркетт Соммер». У французской компании в России работают два завода: в Отрадном Самарской области выпускают линолеум с 1995 года, в подмосковных Мытищах — ламинат и паркетную доску.

Помимо Tarkett, указ затронул активы четырех предприятий: производителя гофрокартона «Каппа Рус», связанного с бельгийской группой Ontex «Онтэкс РУ», кубанского производителя металлической тары «Эвиосис Пэкэджинг Кубань» из структуры американской Sonoco, а также «Менсен Пакажинг СНГ» — российского предприятия немецкой группы Menshen, выпускающей пластиковую упаковку. Совокупная выручка этих компаний за прошлый год превысила 34 миллиарда рублей.

Управляющая компания «Центр Капитал» была создана в феврале 2026 года под именем «Грандстатус», ее возглавляет Марат Мирхайдаров. Указ вносит изменения в перечень активов из президентского указа № 302 от апреля 2023 года и вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл и заявил о том, что государству нужно активнее поддерживать инвесторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.