Отказ от високосной секунды создаст риски для аэротакси и беспилотных авто

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Мир отказался от нее ради стабильности компьютерных систем, но расплатиться за это, по мнению эксперта, придется беспилотному транспорту будущего.

Международное решение отменить високосную секунду в будущем усложнит работу беспилотных автомобилей и аэротакси, где ошибка даже в доли секунды может привести к аварии. Об этом «Известиям» рассказал астрофизик Владимир Афанасьев.

Решение приняли участники 28-й Генеральной конференции мер и весов в Версале: вместо добавления координирующей секунды к всемирному времени UTC примерно раз в два года поправки теперь будут вносить только тогда, когда расхождение достигнет целого часа. Причиной стали постоянные сбои в расписаниях транспорта, навигации и на биржах, к которым приводит каждая добавленная секунда.

Эксперт пояснил, что вращение Земли происходит неравномерно, и високосная секунда как раз синхронизировала атомные часы с астрономическим временем. Точная привязка нужна не только ученым: она позволяет сопоставлять данные с датчиков мостов, плотин и небоскребов, обеспечивать работу интернета вещей и предотвращать манипуляции в высокочастотной торговле.

Отказ от секунд координации потребует поправок в программное обеспечение, но сложность в этом: компьютерные системы научились добавлять секунду, но могут не справиться с обратной операцией — ее вычитанием. Это создает риски для критической цифровой инфраструктуры.

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