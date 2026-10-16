Лихие 90-е: Андрей Губин спасался от бандитов при помощи Кобзона

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бандиты дважды «наезжали» на него во время гастролей.

Певец Андрей Губин вспомнил, как в 90-е дважды сталкивался с бандитскими «наездами» во время гастролей, и признался, что однажды выручал его лично Иосиф Кобзон. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«За все время — восемь лет гастролей — два раза бандиты наезжали. Пришлось звонить Кобзону. Кобзон из Москвы позвонил в Новосибирск, и бандиты отстали», — рассказал артист.

Второй случай был связан с деньгами. Организаторы заплатили музыканту половину гонорара — и получили половину концерта.

«Мы сказали: когда получим (вторую половину), тогда выйдем. Но не потому, что мы такие жадные, а просто если так не поступишь, то потом так со всеми артистами бы начали поступать», — пояснил Губин.

По словам певца, уговорить их отыграть вторую часть концерта приехали 12 крепких спортсменов. Переговоры, впрочем, обошлись без драки.

«Человек вышел, вот так разговаривали. Но, в принципе, это обычная вещь. Если вам половину денег за товар платят, вы поставляете половину товара», — пояснил певец.

Губин добавил, что не согласен с расхожим названием «лихие 90-е» — по его словам, годы были «нормальные, очень спокойные», но в шоу-бизнесе эта лихость чувствовалась.

«Ребята были лихие, они что-то искали, чего-то придумывали», — вспомнил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Андрей Губин признался, что пробовал писать музыку после алкоголя, но у него ничего не выходило — по его словам, для сложных мелодий нужен «чистый мозг».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.