Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил российское гражданство

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

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Мужчина освещает жизнь в Донбассе и Новороссии с 2022 года.

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил гражданство России — соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В приказе указано «принять в гражданство Российской Федерации Винченцо Лоруссо».

Итальянский журналист родом из Рима, и с 2022 года освещает жизнь в Донбассе и Новороссии.

Лоруссо — основатель телеграм-канала Donbass Italia, сотрудничает с изданием International Reporters и телеканалом RT.

Итальянец — соучредитель фестиваля документального кино «Время героев» и автор книги «О русофобии» с предисловием официального представителя МИД России Марии Захаровой. В Италии он организовал более 140 показов документальных фильмов, а о нем самом сняли картину «Вопреки».

Недавно Лоруссо работал корреспондентом на выборах депутатов Госдумы в Донбассе и заявил, что настоящие фиктивные выборы проходят не в России, а в Италии — там, по его словам, новым партиям фактически запрещено участвовать в голосовании из-за закона о сборе десятков тысяч подписей в короткие сроки.

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