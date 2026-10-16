Песков назвал русский язык объединяющей силой Евразии

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Представитель Кремля призвал не превращать его в инструмент борьбы.

Русский язык является универсальным языком, который поддерживает общность интересов, критериев и принципов на огромном евразийском пространстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на премии «Евразия» в беседе с ТАСС.

При этом русский язык не стоит воспринимать как орудие в информационных войнах.

«Русский язык — это не инструмент в борьбе с русофобией, никоим образом. Русский язык — это универсальный язык, который способен поддерживать общность интересов, общность единых критерий, общность единых принципов на таком огромном пространстве, как Евразия», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь отметил, что многие страны поддерживают дальнейшее укрепление позиций русского языка. Он привел в пример инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Организации поддержки русского языка.

«Это же была инициатива наших казахстанских друзей. Она сейчас воплощается в жизнь», — напомнил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении президента России Владимира Путина, в котором он назвал русский язык «мощной объединяющей силой» на пространстве СНГ.

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