Минздрав зарегистрировал препарат для лечения злокачественных опухолей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лекарство избирательно влияет на механизмы роста опухолевых клеток в комплексе с обычной терапией.

У миллионов пациентов с онкологическими заболеваниями появился шанс на исцеление — российские ученые разработали новый препарат для лечения некоторых злокачественных опухолей. Он помогает в борьбе с ново-образованиями в голове, шее и пищеводе, а также с отдельными видами рака головного мозга.

По данным Минздрава, зарегистрированное средство особенно эффективно в комплексе с обычной терапией — препарат избирательно влияет на механизмы роста опухолевых клеток.