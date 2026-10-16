Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Еврочиновники в открытую заявили, что Киев может не мечтать о вступлении в дружную семью еще лет 15.

В Брюсселе сегодня открылся саммит глав государств и правительств ЕС. Из проекта итогового заявления заранее вычеркнули формулировку, что Украину нужно принять в Евросоюз «как можно скорее». Теперь европейские политики говорят, что этот процесс затянется минимум лет на пятнадцать. И заодно признают, что лишних денег для Киева ни у кого нет. Заявления лидеров выслушал Виктор Синеок.

Решительно, с гордостью и собрав всю волю в кулак… участники саммита ЕС отложили обсуждение Украины на другой день. Впервые с начала СВО сначала поговорят о делах своих… скорбных.

«Прежде всего мы обсудим вопросы конкурентоспособности и энергетики. Затем экономический дисбаланс в Европейском союзе», — заявила зампредседателя ЕК, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

А что случилось? Почему «Юкрейн» больше не «Ферст»? Да потому, что экономический коллапс Европы, что подкрался незаметно, и теперь виден не издалека. Вот он, стоит в притык к лидерам некогда богатых стран и угрожает. Выделять деньги Украине сейчас предлагают самые странные участники сборища в Брюбселе. Вроде премьера Латвии.

«Поддержка Украины — это на одно пиво меньше для одного европейца в год. Мы пьем меньше — их жизни спасаются», — заявил Андрис Кулбергс.

Но такие манипуляции больше не пройдут. Европа в настоящем замешательстве. Денег там давно не хватает, но теперь, вроде, не стоит и на Украину их тратить? Или все еще стоит? Непонятно. На всякий случай свою позицию лидирующие страны союза постепенно меняют на противоположную. Вот глава германского МИД заявил: подрыва Северных потоков Украине постараются не простить.

«Если выяснится, что за атакой на „Северный поток“ стоит Украина, как изменятся наши отношения с этой страной?»

«Мы учтем исход этого процесса в наших политических расчетах», — уклончиво ответил Йоханн Вадефуль.

Вместо «мы с украинцами навсегда», невнятное «посмотрим, что будет». Такие заявления не делают случайно, как случайно и не проводят таких громких процессов. Подрыв «Северных потоков» — гигантский удар по экономике Германии, который сама Германия не замечала четыре года. А тут вот заметила, нашла подозреваемого, судит. И прокурор непреклонен.

«Атакованные газопроводы не были законной целью войны, а скорее гражданскими объектами», — уверяет старший прокурор Штефан Шмидт.

Если суд назовет подозреваемого украинского офицера виновным, у Германии появится официальный повод не сотрудничать со страной, что атаковала немецкую энергетическую систему.

Французы нашли другой повод — отказ от помощи Украине там стал частью предвыборных обещаний.

«Франция на грани дефолта. После моего избрания мы еще шесть месяцев будем помогать, но потом перестанем — денет не хватит», — заявила кандидат в президенты Марин Ле Пен.

Страны, что все эти годы не хотели посылать миллиарды в черную украинскую дыру, еще громче заявляют о своей позиции.

«Если кто-то хочет помогать Украине, пусть помогает, если силы есть. А Европейский союз слаб. В ЕС кризис. Словацкая Республика в выделении денег участвовать не будет», — категорично заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Такого единства в Европе давно не было. Все либо отказываются помогать сейчас, либо ищут повод отказаться в ближайшее время. Ситуация для украинского режима ухудшается стремительно. Вот, CNN выступил с эксклюзивом: У ВСУ заканчиваются ракеты для Patriot. Что делать дальше? Продолжать, считают киевские власти. Люди ведь не заканчиваются.

Теперь людоловы без стеснения заходят за добычей прямо в дома. Крутят тех, кого потом оформят добровольцами, и отправляют на фронт. Количество случаев растет стремительно. Эту страницу укаринской истории режим, судя по всему, собирается сделать самой кровавой.