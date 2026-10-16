Британия направит Украине больше дальнобойных ракет

Фото: © РИА Новости/Артур Шайхутдинов

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Официальный Лондон отказался комментировать сообщение.

Великобритания отправит Украине больше дальнобойных ракет Storm Shadow до начала зимы. Об это сообщает Bloomberg.

Вопрос увеличения поставок вооружения обсуждался на встрече британского премьер-министра Энди Бернхэма и лидера киевского режима Владимира Зеленского во время визита последнего в Лондон.

Точное количество планируемого к передаче вооружения не сообщается. Официальный Лондон не стал комментировать информацию Bloomberg.

Масштабирование британской поддержки агентство связывает с недавним заключением соглашения о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Сделка была оформлена президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.

Лидер Белого дома шесть раз призывал Зеленского остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, аргументируя это развитием топливного кризиса в мире. В ответ Зеленский заявлял об отмене запрета на удары по НПЗ в России и продолжении атак.

Ранее 5-tv.ru писал об призывах ряда европейских стран прекратить финансовую поддержку Киева, в том числе из-за опасений невозврата Украиной данных ей кредитов.

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